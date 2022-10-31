«Ситиматик-Волгоград» проводит акцию по аннулированию пени за вывоз коммунальных отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» объявляет о запуске акции «Оплата долга без пени» для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Жители и предприниматели Волгоградской области могут избежать оплаты пени по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» независимо от их величины. Для этого необходимо в период с 1 ноября по 20 декабря погасить задолженность за услугу вывоза коммунальных отходов в полном объеме.

Компания «Ситиматик-Волгоград» в очередной раз напоминает – обязанность оплачивать услугу вывоза ТКО до 10 числа каждого месяца установлена законом.

Взыскание долгов через суд грозит неплательщикам не только дополнительными затратами, такими как судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. В рамках судебного производства, помимо суммы долга со счёта будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких тысяч рублей.

Получить консультацию по начислениям и сумме текущей задолженности можно по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 ежедневно с 8.00 до 20.00 или по номеру справочной службы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (8442) 32-50-50.