Волгоградский медиамагнат сделал три вывода после коммунального ЧП

Медиамагнат считает, что волгоградцы должны делать запасы воды и еды, чтобы быть готовыми к подобным ЧП Фото: Екатерина СИМОХИНА

Медиамагнат, председатель регионального отделения «Союза журналистов России» Вячеслав Черепахин сделал три вывода после крупнейшей в истории Волгограда коммунальной аварии. Из-за происшествия на коммунальном коллекторе без воды и отопления продолжают оставаться жители Ворошиловского и Советского районов - порядка 200 тысяч человек. Вячеслав Черепахин в своем телеграм-канале отметил, что из коммунальной аварии нужно извлечь уроки.

- Во-первых, несмотря на многомиллиардные инвестиции и ремонт коммунальной инфраструктуры, вряд ли можно исключать подобные аварии в будущем, - написал член общественной палаты Волгоградской области.

По его словам, нельзя детально проверить все коммуникации, чтобы оценить их состояние.

- Во-вторых, если уж извлекать из случившейся аварии что-то хорошее, то пусть это будет опыт взаимодействия всех служб и разработка регламента устранения аварий. Не хотелось бы, чтоб подобное повторялось, но лучше быть к этому готовым, - Вячеслав Черепахин считает, что необходимо проработать алгоритм устранения подобных аварий и их последствий.

Также медиамагнат добавил, что и волгоградцы должны сделать определенные выводы. Например, обеспечить запасы воды и еды, чтобы в случае ЧП их хватило на несколько дней.

- Многие понимают, что общая ситуация имеет тенденцию скорее к усложнению, чем разрешению, и, следовательно, как в случае с ковидом, надо проявить определенные усилия, чтобы не перегружать в том случае систему здравоохранения, а в настоящем - коммунальную систему и МЧС, чтобы ее хватило на самых нуждающихся, - высказал свое мнение общественник.

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