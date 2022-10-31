В Волгограде сотрудник торговой сети получил 4 года колонии за коммерческий подкуп

Волгоградец заработал на иномарку и 4 года колонии. Фото: Семен ШПАК

Дзержинский райсуд Волгограда 31 октября вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе и легализации полученных преступным путем средств. Бывшего сотрудника крупной торговой сети, который отвечал за обслуживание и ремонт холодильного и климатического оборудования, признали виновным в получении более 1,1 миллиона рублей от поставщика услуг. Мужчина проведет 4 года в колонии строгого режима и заплатит штраф 50 тысяч рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в течение 3 лет, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, в течение года представитель торговой сети получил от компании, которая обслуживала оборудование, больше миллиона за беспрепятственную приемку и оплату работ по договору. На эти деньги мужчина купил иномарку. Свою вину он полностью признал, но еще может обжаловать приговор.