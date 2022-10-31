Жители Волгоградской области в ноябре получат пенсию досрочно

В ноябре пенсии выплатят досрочно. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В ноябре 2022 года жители Волгоградской области получат пенсию досрочно. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Пенсионного фонда России, это связано с празднованием Дня народного единства в ближайшую пятницу. Тем волгоградцам, которым выплаты поступают 4 числа, в этом месяце деньги зачислят на день раньше.

- Доставка пенсий за ноябрь начнется с 3 ноября и будет осуществляться по графику. За праздничный день 4 ноября выплата будет произведена 3 ноября, - отметили в ПФР.

Остальные же получат пенсии не позднее 11 и 21 ноября. Напомним, что согласно производственному календарю россияне будут отдыхать 4, 5и 6 ноября.