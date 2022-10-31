В Волгограде спортивный кроссовер сбил троих пешеходов у ночного клуба

Всем попавшим под колеса пешеходам потребовалась госпитализация Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде под колеса спортивного кроссовера попали трое пешеходов. Происшествие случилось 30 октября в 6.30 на парковке рядом с ночным клубом «Nebar» на улице Калинина в Ворошиловском районе. 41-летний мужчина за рулем «Porsche Cayenne» сдавал задним ходом. В этот момент автомобиль сбил троих парней в возрасте 23, 24 и 26 лет. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Все трое пешеходов получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Еще одно ДТП с участием пешехода в Волгограде накануне произошло в Красноармейском районе. В 18.20 на проспекте Канатчиков 25-летний водитель на «Ладе Приора» наехал на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Студентку доставили в медучреждение.