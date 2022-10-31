В рейсовом автобусе под Волгоградом нашли партию черной икры

Инспекторы ДПС осмотрели рейсовый автобус. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инспекторы ДПС на посту в Светлоярском районе Волгоградской области во время осмотра рейсового автобуса нашли партию черной икры. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, пассажирский транспорт ехал из Астраханской области в Волгоград. До отправления неизвестные передали водителю автобуса товар, чтобы довезти до города-героя.

- Водитель не смог объяснить, кто является владельцем деликатеса. Ни у него, ни у пассажиров не оказалось каких-либо сопроводительных документов. С его слов, продукцию ему передали для транспортировки, - уточнили в полиции.

Десять банок с икрой изъяли. Стражи порядка устанавливают личности отправителя и потенциального получателя. Полиция делает все возможное, чтобы не опустить продажу продукции, добытой с нарушением закона.