В Волгограде на месте коммунальной аварии заменили 65% одной трубы коллектора

Работы на месте ЧП идут четвертые сутки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде около 200 тысяч жителей Ворошиловского, Советского и части Кировского районов четвертые сутки сидят без воды и тепла из-за крупной коммунальной аварии в пойме Царицы. Дать воду на пониженном давлении и включить котельные планируют 31 октября. На утро понедельника рабочие заменили 65% одной из двух труб разрушенного канализационного коллектора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Вечером 30 октября в одну из двух ниток была установлена пневматическая заглушка, прекратившая излив по данному трубопроводу. Это позволило за ночь полностью демонтировать старый трубопровод диаметром 1200 мм данной нитки и на 65% выполнить работы по укладке новой, - рассказали в администрации Волгограда.

Поначалу городские власти сообщали об обрушении бетонного канала и прорыве одной из двух веток канализационного коллектора диаметром 1200 мм, который проходит по склону поймы Царицы к ГКНС на глубине 7 метров. Но когда через трое суток рабочие добрались до места порыва, оказалось, что в бетонный короб в этом месте коллектор не зашили, а обе металлические трубы за полвека просто превратились в труху. Решили полностью заменить обе нитки коллектора на участке 150 метров.

Как только одну трубу приведут в порядок, воду коммунальным страдальцам из Кировского, Советского и Ворошиловского районов дадут на пониженном давлении. Но это лучше, чем стоять в очереди у водовозок и родников. Полностью водоснабжение восстановят после завершения ликвидации последствий коммунальной аварии. Пока же районы живут в режиме ЧС, а парк на склоне поймы, который благоустроили за 140 миллионов, полуразрушен