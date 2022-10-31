Мобилизованным волгоградцам выдают современное снаряжение и обмундирование

Фото: Южный военный округ

В учебном центре министерства обороны РФ в Волгоградской области на базе пункта приема личного состава мобилизованным гражданам выдают современное снаряжение и обмундирование. После прибытия в воинскую часть призванные из запаса получают всесезонный комплект полевого обмундирования, а также средства индивидуальной бронезащиты из комплекта боевого снаряжения Вооруженных сил Российской Федерации «Ратник». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Инструкторы объясняют волгоградцам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, возможности и особенности использования обмундирования, в том числе бронежилетов и касок. Во всесезонный комплект полевого обмундирования входят демисезонный полевой костюм, зимние куртка, штаны, шапка, перчатки, ботинки с высоким берцем, два вида нательного белья. Вещи выдаются мобилизованным согласно их росту и по размерам.

- Дополнительно им выданы предметы экипировки (спальные мешки, теплые вещи и др.), которые были предоставлены по инициативе местных властей, - добавили в ЮВО.