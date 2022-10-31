Два района Волгограда оставили без света 31 октября

Тьма будет весь день в домах на 16 улицах. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Утро последнего дня октября 2022 года жители двух районов Волгограда встретили без света и электроприборов. Из-за плановых ремонтов на электросетях среди коммунальных страдальцев в результате отключений электроэнергии 31 октября остались отдельные жилые кварталы Красноармейского и Тракторозаводского районов областной столицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В списке адресов, где весь день – с 9 утра до 17 часов 31 октября 2022 – не будет света, оказались всего две улицы на Тракторном: улица Высоковольтная, дома №1-47, 1а, 2-52, 2а, а также улица Пятая, дома №2-24 и 2а.

В Красноармейском районе локальный блэкаут затронул частный сектор. Обесточены с 9 до 17 часов дома по адресам: улицы Дачная, дома №54-98, 148, 154, 154а, 152, 101, 105, 109, 111, 127, 129, 131, 133, 139, 125-133, 151, 153, целиком Жасминовая, Ирисовая, Клеверная, улица Колесная, дома № 70-88, 72а, 88а, 99-133, Куйбышева, №87-107, Мятная, №2-6, 14-18, Парниковая, №4-6, а также целиком улицы Маковая, Мускатная, Мандариновая, Мраморная, Рубиновая и Пионовая.