Глава СКР Бастрыкин ждет доклад после коммунальной аварии в Волгограде Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 октября председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе волгоградского следкома Василию Семенову предоставить доклад о ходе проверки по факту коммунального ЧП в Волгограде, в результате которого более 200 тысяч жильцов 17 тысяч многоквартирных домов в Ворошиловском и Советском районах остались без воды.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, следователи организовали процессуальную проверку по статье 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Напомним, крупнейшая в истории города-героя коммунальная авария произошла утром в минувшую пятницу в канализационном коллекторе в пойме Царицы. Как уже выяснили специалисты, в 70-х годах строительство коммуникаций проходило с рядом нарушений - вместо бетонный конструкций рабочие использовали металлические трубы. Одна из них за десятилетия обветшала, что и привело к масштабному ЧП.