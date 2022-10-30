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НовостиОбщество30 октября 2022 14:22

В Волгограде перекроют улицы Калинина и Циолковского из-за ремонта коллектора

На месте ЧП работает аварийно-восстановительная бригада
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
в Ворошиловском районе перекроют две улицы.

в Ворошиловском районе перекроют две улицы.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда на период ремонтных работе на канализационном коллекторе перекроют две улицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, движение автотранспорта ограничат движение на Калинина в границах от Рабоче-Крестьянской до Циолковского, а также на Циолковского от улицы Калинина до Ким.

Напомним, в настоящее время в пойме Царицы на месте коммунальной аварии, которая произошла 28 октября, работает аварийно-восстановительная бригада. В ближайшие сутки рабочие подключат канализационный коллектор по временной схеме, чтобы решить вопрос с подачей воды и тепла.