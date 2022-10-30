Волгоградцам рассказали, как будут работать школы из-за коммунальной аварии

Волгоградцам рассказали, как будут работать школы с 31 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 октября на заседании оперштаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, как будут работать школы в связи с коммунальной аварией в пойме реки Царица. Из-за ветхой трубы без воды остались образовательные учреждения и другие соцобъекты Ворошиловского и Советского районов. Завтра не все пойдут на занятия.

- Часть учебных заведений продолжат работу в плановом порядке, часть будет переведено на дистанционное обучение. По отдельным школам мы продлим каникулы, - прокомментировал глава региона.

Отметим, что отмена занятий связана с тем, что в некоторых школах нет воды и тепла.

- Задача - до конца следующих суток сделать канализационные стоки по отдельному резервному каналу. После этого приступить к дальнейшей работе – полностью восстановить работу системы. Ситуация под контролем, - добавил Бочаров.