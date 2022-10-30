В Волгоградской области 2,5 тысячи молодых мам получили пособия на первого ребенка

В 2022 году около 2,5 тысяч молодых мам из Волгоградской области получили единовременные выплаты на первого ребенка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, размер пособия составляет 55,5 тысяч рублей.

Претендовать на материальную помощь могут все девушки в возрасте до 24 лет, которые родили первенца. Условий для получения выплат несколько: возраст, гражданство РФ, прописка в регионе. Молодая мама должна подать документы через МФЦ, госуслуги, соцзащиту в течение полугода после рождения малыша.

Напомним, региональные пособия по инициативе губернатора Андрея Бочарова появились в 2017 году в рамках проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография».