31 октября в Волгоградской области ожидается первый снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 31 октября, в Волгоградской области ожидается первый снег. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, осадки выпадут как в городе-герое, так и в районах. Причем будет не только снег, но и дождь. При этом температура воздуха превысит нулевые отметки.

В Волгоградской области завтра синоптики прогнозируют ночью +3...+8º, днем +1...+6º, а также сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. В Волгограде также ожидается дождь со снегом, температура воздуха ночью +6...+8º, днем +4...+6º.