В Волгограде специалисты назвали причину крупной коммунальной аварии в пойме

Фото: пресс-служба мэрии.

30 октября специалисты назвали причину крупной коммунальной аварии на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, более полвека назад на отрезке вместо бетонных конструкций установили металлические трубы. За десятилетия труба износилась и под тяжестью намокшего грунта проломилась. Сейчас выяснить обстоятельства, при которых во время строительства коллектора допустили нарушение, не представляется возможным.

Аварийно-восстановительные бригады делают все возможное, чтобы быстрее вернуть людям воду. Трудятся круглосуточно. Сначала планировали демонтировать часть забора больницы №3, чтобы сделать нужный котлован, но впоследствии решили обойтись без этого.

- Специалистами, работающими на месте, в настоящее время рассматривается вариант менять не поврежденный фрагмент, а обе нитки канализационного коллектора на участке протяжённостью порядка 150 метров, чтобы предотвратить подобные аварийные ситуации в будущем, - уточнили в мэрии.