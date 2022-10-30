Под Волгоградом в тройном ДТП пострадали три взрослых и два ребенка

Пострадавшие в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 октября в тройной аварии в Среднеахтубинском районе Волгоградской области пострадали пять человек, в том числе двое маленьких детей. ДТП произошло на 740 километре трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в 17.30 часов 55-летний водитель «Хендэ Акцент» ехал из Быково в Волжский. По пути он врезался в припаркованный на обочине «ЗИЛ».

От удара легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она протаранила «ладу Гранту», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель и 51-летний пассажир автомашины «Хендэ Акцент», а также пассажиры автомашины «Лада Гранта» - 31-летняя женщина, 8-летняя девочка и 6-летний мальчик - с различными травмами доставлены в больницу, - уточнили в полиции.