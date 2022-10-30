В Волгограде назвали фейком слухи об отключении воды и отопления в всех районах города из-за ЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне коммунальной аварии в пойме Царицы в Волгограде горожане стали получать сообщения о массовых отключениях воды и тепла по всему городу. Такая информация «гуляет» в соцсетях и чатах жильцов МКД последние сутки. Некоторые всерьез запасаются пятилитровыми баклажками. Однако это всего лишь фейк. Сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий водоснабжения» опровергли эти слухи. На период ремонта воды не будет только в двух районах – Ворошиловском и Советском.

Такие сообщения получают волгоградцы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Канализационный коллектор, на котором в настоящее время производятся восстановительные работы, обслуживает только эти районы, - уточнили в «Концессиях». - Жителям временно приостановлена подача ресурса и организован регулярный подвоз воды.

Остальные коллекторы работают в штатном режиме, никаких отключений не планируется. Напомним, крупная коммунальная авария произошла 28 октября. После чего власти ввели в двух районах режим ЧС, организован подвоз воды по графику. Также работают телефоны горячей линии.