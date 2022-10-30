Дети из Волгоградской области написали трогательные письма участникам спецоперации

Фото: администрация Урюпинска.

Накануне, 29 октября, жители Урюпинского и Камышинского районов Волгоградской области отправили в зону проведения спецоперации на Украине очередной груз с гуманитарной помощью. Вместе с теплыми вещами, продуктами и гигиеническими принадлежностями защитникам страны передали трогательные послания из детских садов и школ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Урюпинска, малыши и ребята постарше нарисовали рисунки, а также написали слова поддержки нашим бойцам.

Фото: администрация Урюпинска.

«Я, моя семья, наше село, в котором я живу, переживают за каждого из вас. Знаю, что вас дома ждут семья, жена, дочь, сын. Очень хочется, чтобы вы поскорее вернулись все домой живыми и здоровыми», - пожелал солдатам один из учеников.

Добавим, что жители районов собирали гумпомощь несколько дней. Неравнодушные люди принесли сотни килограммов груза, который поможет военным перенести тяготы фронтовой жизни, а теплые приветы от детей поддержат боевой дух.