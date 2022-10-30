МЧС опубликовало график подвоза воды в два района Волгограда

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В воскресенье, 30 октября, в Волгограде продолжают ликвидировать последствия крупной коммунальной аварии в пойме Царицы. Вот уже третьи сутки две сотни тысяч жителей Ворошиловского и Советского районов остаются без воды. Власти организовали подвоз в жилые массивы. Чтобы не было путаницы, МЧС опубликовало график, на который могут ориентироваться волгоградцы.

В помощи людям участвуют 52 автоцистерны МЧС и противопожарной службы региона, а также муниципальная спецтехника. Волгоградцев предупреждают, что техническая вода желтого цвета. Воду привозят жильцам, а также в социальные объекты. В некоторых случаях работают адресно – по заявкам.

- Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области.

Напомним, с 29 октября в двух районах города-героя введен режим ЧС, работает горячая линия. Все необходимые вопросы можно уточнить по телефонам:

8(8442) 39-70-03 – единая горячая линия

8(8442) 97-60-00 - для жителей Ворошиловского района

8(8442) 41-69-51, 41-49-22 - для жителей Советского района

8(8442) 95-95-81 - единая дежурная диспетчерская служба.