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НовостиОбщество29 октября 2022 19:54

Техническую воду волгоградцам привозят пожарные машины

МЧС помогает коммунальщикам обеспечить людей и социальные объекты водой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Воду для бытовых нужд волгоградцам привозят пожарные машины.

Воду для бытовых нужд волгоградцам привозят пожарные машины.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде третьи сутки ликвидируют крупную коммунальную аварию в пойме Царицы. Из-за разрушения канализационного коллектора Ворошиловский и Советский районы остались без воды. Водовозок на 200 тысяч человек не хватает, воду из магазинов давно вынесли. МЧС и пожарная служба помогают обеспечить водой жилые кварталы и больницы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МЧС.

- С помощью пожарных автоцистерн организовали подвоз воды для технических нужд населения. Заявки формируют администрации районов, - рассказали в ведомстве.

Поэтому не удивляйтесь, если увидите, что волгоградцы с ведрами стоят в очереди за водой из пожарных машин.

Тем временем, коммунальные службы продолжают работать на месте аварии, повреждены обе ветки канализационного коллектора диаметром 1200 мм. В двух районах Волгограда, оставшихся без воды и практически без тепла, ввели режим ЧС.