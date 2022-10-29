Волгоградцев ждет теплое и дождливое воскресенье

Дождь будет идти почти весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Волгограда 30 октября 2022 ждет теплое и дождливое воскресенье. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, ночью будет всего 3-5 градусов выше ноля. Такой прогноз погоды на предпоследний день октября составили синоптики Волгоградского ЦГМС, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде в ночь на 30 октября существенных осадков не прогнозируют, а вот утром и днем в воскресенье с неба будет то лить, то капать. Усилит неприятные ощущения ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, хотя температура и будет довольно высокой для этой осенней поры. А вот уже в начале рабочей недели днем похолодает до 4-6 градусов, а дождь будет идти вперемешку со снегом.

В Волгоградской области в ночь на воскресенье тоже пройдут дожди, продолжится слякоть и днем. Ночь и утром в отдельных районах опустится туман, похолодает до плюс 2-7 градусов, а при прояснении местами температура опустится до 2 градусов мороза. Днем же будет от 8 до 13 градусов со знаком плюс.