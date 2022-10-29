Волгоградский «Ротор» одержал победу в Пятигорске

Победу "Ротор" вырвал уже на 88-й минуте. Фото: СК "Ротор".

Волгоградский «Ротор» 29 октября провел выездной матч в Пятигорске. Команда встречалась с местным «Машуком». После крупного и позорного поражения дома со счетом 1:4, за которым последовали увольнение спортдиректора клуба Федора Щербаченко и отставка главы комитета спорта региона Александра Глинянова, «Ротору» было необходимо реабилитироваться пред всеми жителями Волгоградской области. Победу вырвали уже на 88-минуте матча. Три очка заработали благодаря голу Ризвана Ахмедханова.

Игра прошла без большого количества голевых моментов. Несмотря на статус фаворита, "Ротор" не владел преимуществом по ходу матча, время от времени команды обменивались опасными моментами. Шанс открыть счет в первом тайме имел Кирилл Родионов, однако защитник "Машука" вынес мяч с линии ворот.

Волгоградцы приехали в Пятигорск без Мартусевича, Олейника и Козлова, к тому же всего второй раз в сезоне вышел на поле голкипер Иван Литвенок. Один из ведущих игроков Никита Кармаев сегодня получил четвертую желтую карточку и пропустит следующий матч. 4 ноября волгоградцы встречаются на выезде с «Биологом-Новокубанск». Последний домашний матч перед уходом на зимнюю паузу пройдет на "Волгоград Арене" 9 ноября.