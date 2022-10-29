В Волгограде ввели режим ЧС после коммунальной аварии

Последствия аварии катастрофические. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 29 октября 2022 года ввели режим ЧС. Постановлением главы Волгограда Владимира Марченко его установили для органов управления муниципального звена города Волгограда. Режим затронет территорию Ворошиловского и Советского районов.

Это поможет муниципальным властям оперативнее решать вопросы, необходимые для скорейшей ликвидации масштабной коммунальной аварии. Департамент финансов сможет оплачивать необходимые для ликвидации последствий аварии мероприятия за счет средств резервного фонда администрации Волгограда.

Служба спасения Волгограда, аварийная бригада ООО «Концессии водоснабжения», а также сотрудники департамента ЖКХ и ТЭК продолжат дежурить в круглосуточном режиме. Также они должны подключить потребителей к коммунальному ресурсу по временной схеме. УК вместе с сотрудниками районных администраций должны организовать сходы для информирования населения о складывающейся обстановке.

- Когда речь идет о поставке коммунального ресурса населению, совершенно нет времени на раздумья. Необходимо очень быстро принимать все оперативные решения. Режим ЧС позволяет всем абсолютно структурам подключаться к этому вопросу, - объяснил заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник.

То есть власти могут принимать решения и взаимодействовать с любыми структурами, в том числе коммерческими, минуя долгие согласования. А также привлекать на объект дополнительную спецтехнику, в том числе у частников.

Тетерятник объяснил, почему устранение аварии затянулось так надолго – рабочие не могут остановить течь на коллекторе уже вторые сутки.

- Данный канализационный коллектор является сложным технологическим объектом. Кроме того, что он проходит в том месте, где рельеф местности имеет очень большие перепады высот, он еще и находится на очень большой глубине, в связи с чем требуется достаточно много технических решений для обеспечения безопасности людей при проведении ремонтных работ. Кроме большой протяженности, он имеет очень большой диаметр. Именно поэтому на устранение аварии нужны большие сроки, чем обычно.