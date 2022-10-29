Сборная России по регби проиграла матч в Волгограде

В Волгограде впервые прошел матч с участием сборной России по регби. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде впервые прошел матч с участием сборной России по регби. В субботний холодный день, 29 октября 2022 года, на "Волгоград Арене" национальная команда провела товарищескую игру с коллективом "Барбарианс", который был составлен из регбистов-иностранцев, выступающих в чемпионате России. Матч завершился со счетом 22:21 в пользу легионеров.

Волгоградцы с интересом смотрели игру. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несмотря на то, что игра прошла в холодную погоду, "Волгоград Арену" посетили несколько тысяч зрителей. Они с интересом следили за игрой, в которой мяч необычной формы, а на поле не 22 спортсмена, как в футболе, а 30.