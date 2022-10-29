Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 13:08

Бочаров дал поручения по ликвидации коммунальной аварии в Волгограде

О ситуации на месте разрушения канализационного коллектора главе региона рассказал мэр Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На месте аварии работает спецтехника.

На месте аварии работает спецтехника.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу, 29 октября 2022, глава Волгограда Владимир Марченко отчитался губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову о ситуации в пойме реки Царицы, где два дня назад произошла серьезная коммунальная авария на канализационном коллекторе. Мэр рассказал о том, как идет ликвидация аварии и ее последствий. Глава региона дал поручения профильным комитетам, чтобы те помогли городским властям и оперативно обеспечили 200 тысяч человек водой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Напомним, уже почти двое суток тонны нечистот хлещут из разрушенного канализационного коллектора. Склон поймы Царицы, где на 140 миллионов сделали парк, разрушен. Ворошиловский и Советский районы вторые сутки сидят без воды и практически без тепла. Прогнозов, когда ликвидируют аварию, власти пока не дают. Работы сложные. Коллектор залегает глубоко под насыпным грунтом. Бетонный канал разрушен, лопнула одна из двух труб диаметром 1200 мм.