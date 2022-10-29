На городском кладбище Камышина создали воинский участок

Места на воинском участке будут выделять ветеранам и погибшим при выполнении воинского долга. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На городском кладбище третьего по величине в Волгоградской области города Камышина создали воинский участок, где по желанию родных будут хоронить погибших при защите Отечества, пропавших без вести во время военных действий или умерших в результате увечья или ран военнослужащих, призванных на военные сборы, сотрудников ОВД, противопожарной службы, УИН, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

Места на воинском участке будут выделять ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, а также погибшим при выполнении воинского долга на территориях других государств. Похоронят здесь и тех, кто погиб или умер в плену, но «не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине». На место на этих 5 квадратных метрах также смогут претендовать близкие родственники (супруги, дети). Соответствующее постановление 27 октября 2022 года подписал глава города. Для погибших бойцов на городском кладбище отвели участок площадью 6,8 тысячи квадратных метра.