Волгоградская область отправила мобильные медпункты в подшефный район ЛНР

В мобильном медпункте есть все необходимое. Фото: АВО

Волгоградская область при участии регионального Союза женщин отправила в помощь жителям подшефного Станично-Луганского района ЛНР три мобильных медицинских пункта, каждый из которых оснащен необходимым оборудованием для оказания медпомощи, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

По данным облздрава в мобильном медпункте есть кушетки, бактерицидные лампы для обеззараживания помещения, а также паровые стерилизаторы для обработки, медицинские шкафы и холодильники. Нормальный микроклимат обеспечат обогреватель и кондиционер. Мобильные ФАПы будут работать в Степном, Казачьем и Благовещенке, где сейчас фельдшеры принимают 600 жителей в клубе, библиотеке и магазине. Площадки под медпункты уже готовят на местах.