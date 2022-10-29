Под Волгоградом на «зебре» сбили двух пешеходов

Два пешехода в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу два пешехода попали под колеса автомобилей накануне вечером в городе Волжском Волгоградской области. При этом оба переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В больницы с мест ДТП увезли 14-летнего подростка и 57-летнего мужчину, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

ДТП, в котором пострадал 14-летний пешеход, произошло около пяти часов вечера 28 октября на улице 87 Гвардейской. На подростка наехала 35-летняя женщина – водитель на «Лада Х-Рей». Не прошло и часа, как на улице Горького 65-летний водитель за рулем «ГАЗ-322132» наехал на переходе на 57-летнего пешехода.