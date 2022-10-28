В Волгоградской области завершилась частичная мобилизация

Волгоградцы вошли в число 300 тысяч мобилизованных россиян. Многие из них уже завершили обучение и отправились в зону СВО. Фото: пресс-служба ЮВО.

Волгоградцы могут больше не волноваться о том, что они или их родные получат повестку в рамках частичной мобилизации. Как заявил в пятницу, 28 октября на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Министр Обороны РФ Сергей Шойгу, отправку россиян, призванных по мобилизации, завершили сегодня.

- Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание – 300 тысяч человек – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется, - отчитался министр обороны.

Теперь волгоградцы, желающие защищать Родину, могут отправиться в СВО на Украину только в качестве добровольцев или заключив контракт с Минобороны. Шойгу отметил, что военкоматы продолжают укомплектовывать войска за счет контрактников и добровольцев. Напомним, в Волгоградской области по решению губернатора тем, кто добровольно решит отправиться в зону СВО, также выплатят единовременно 100 тысяч рублей.

Частичная мобилизация в России и Волгоградской области в частности проходила с 21 сентября. Жители региона проходили обучение в учебных центрах Минобороны под Волгоградом. Условия проживания мобилизованных на сборах проверял губернатор. В сеть попало много видеороликов трогательных проводов резервистов на фронт.

По словам главы министерства обороны, средний возраст мобилизованных россиян – 35 лет. Среди них есть как и простые рабочие, так и предприниматели и чиновники.