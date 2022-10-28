Туман и четыре ДТП прализовали движение на трассе Волгоград - Саратов

На трассе была плохая видимость из-за сильного тумана, на асфальте - изморозь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четыре ДТП всего за три часа произошли на небольшом участке федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград 28 октября 2022 года. Из-за плохих погодных условий и низкой видимости на отрезке трассы с 545 по 554 километр машины массово бились все утро. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, все 4 аварии случились в промежутке с 7 часов утра до полудня. К счастью, обошлось без жертв.

Только в одном ДТП есть пострадавшие – при столкновении автомобиля «ВАЗ-2114» с двумя фурами пострадала женщина, ей 73 года.

Пассажирка "четырнадцатой" попала в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В другой аварии повреждения получил патрульный автомобиль ГИБДД Камышина, который приехал на оформление ДТП. Как говорят в полиции, в машину ДПС врезался невнимательный водитель, не заметивший включенные проблесковые маячки и предупредительные конусы на дороги. В этом столкновении обошлось без пострадавших, хотя машинам досталось сильно.

Движение на трассе осложнено. Утром был сильный туман и изморозь, сейчас немного прояснилось.

- В настоящее время обстановка по трассе: С 672 км до 580 км - видимость 300 метров, далее до границы с Камышинским районом - 100 метров. Температура воздуха +6 градусов, отмечают в ГУ МВД по Волгоградской области.