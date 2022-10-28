Два жителя Волгограда отправились в колонию за надругательство над флагом России

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде вступил в силу приговор двум местным жителям, которые обвинялись в надругательстве над государственным флагом Российской Федерации. 29 августа 2021 года ранее судимые Максим Федотов и Варвара Данилова, будучи пьяными, сняли со стены здания Волгоградстата в центре города флаг. Также мужчина и женщина попытались оторвать его от древка. У них ничего не вышло, тогда они бросили флаг на землю и скрылись. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Также в августе прошлого года Варвара Данилова пыталась похитить из магазина несколько бутылок водки. Она разбила заблокированную дверь и ударила товароведа бутылкой по голове. В итоге преступница забрала две бутылки водки и ушла.

Центральный районный суд назначил женщине в виде наказания лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Ворошиловский районный суд приговорил Максима Федотова к 2 годам колонии общего режима. Прокурор Центрального района обжаловал приговор, он просил переквалифицировать действия женщины и сократить ее срок заключения на месяц. Волгоградский областной суд оставил решение без изменений. Приговор вступил в силу.