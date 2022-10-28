В Волгоградской области поставят новые окна в школах на 600 млн рублей

В классах и рекреациях поставят новые стеклопакеты. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгоградской области в 2023 году стартует восьмой этап программы по установке новых окон в школах, детсадах и учреждениях допобразования. Перечень мест, где старые рамы заменят на пластиковые стеклопакеты, сейчас составляют депутаты. На обновление материально-технической базы планируют выделить более 600 миллионов рублей. Ремонта дождутся 200 школ региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облдуме.

- До 1 декабря члены фракции «Единая Россия» изучат ситуацию в своих округах и сформируют список, - рассказали в Волгоградской областной Думе.

Напомним, новые окна в школах начали ставить еще в 2016 году. По словам облкомобразования Ларисы Савиной, сейчас помимо стеклопакетов в школах также делают ремонт кровель, спортивных объектов, освещения. За семь лет на эти цели выделили 2,3 миллиарда рублей, в 2022 году - более 620 миллионов.