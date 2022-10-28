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НовостиНедвижимость28 октября 2022 14:17

В Волгограде на место коммунальной аварии в пойме реки Царицы доставили новый трубопровод

Ремонт специалисты смогут начать после полной откачки воды
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Для ремонта коллектора требуется откачать всю воду

Для ремонта коллектора требуется откачать всю воду

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда коммунальщики продолжают бороться с последствиями крупной коммунальной аварии. На склон перед поймой реки Царица доставили новый трубопровод диаметром 1200 мм, который заменит поврежденные коммуникации. К вечеру пятницы бригады «Концессии водоснабжения» приступили к установке шиберной задвижки на поврежденный коллектор. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Ремонт именно поврежденного коллектора коммунальщики смогу начать после полной его остановки и дополнительной откачки воды.

Напомним, крупная коммунальная авария на благоустроенном склоне у поймы реки Царица случилась вечером 27 октября. Обрушился канализационный коллектор, образовался огромный провал рядом с пешеходными дорожками сквера Пахмутовой. К утру пятницы нечистоты залили пойму и Нулевую продольную у памятника «Гасителю». Из-за коммунальной аварии на время ремонта жителям Советского и Ворошиловского района отключили воду. Был организован подвоз воды 30-ю спецмашинами.