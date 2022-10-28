В Волгограде на место коммунальной аварии в пойме реки Царицы доставили новый трубопровод

Для ремонта коллектора требуется откачать всю воду Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Ворошиловском районе Волгограда коммунальщики продолжают бороться с последствиями крупной коммунальной аварии. На склон перед поймой реки Царица доставили новый трубопровод диаметром 1200 мм, который заменит поврежденные коммуникации. К вечеру пятницы бригады «Концессии водоснабжения» приступили к установке шиберной задвижки на поврежденный коллектор. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Ремонт именно поврежденного коллектора коммунальщики смогу начать после полной его остановки и дополнительной откачки воды.

Напомним, крупная коммунальная авария на благоустроенном склоне у поймы реки Царица случилась вечером 27 октября. Обрушился канализационный коллектор, образовался огромный провал рядом с пешеходными дорожками сквера Пахмутовой. К утру пятницы нечистоты залили пойму и Нулевую продольную у памятника «Гасителю». Из-за коммунальной аварии на время ремонта жителям Советского и Ворошиловского района отключили воду. Был организован подвоз воды 30-ю спецмашинами.