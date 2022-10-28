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НовостиПроисшествия28 октября 2022 14:13

В Волгограде поезд Адлер – Нижневартовск насмерть сбил 18-летнего пешехода в наушниках

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
ЧП на железной дороге случилось в Дзержинском районе Волгограда.

ЧП на железной дороге случилось в Дзержинском районе Волгограда.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Трагедия произошла в Дзержинском районе Волгограда недалеко от того места, где железная дорога проходит под Третьей продольной. Было около 9 часов утра 25 октября. Машинист поезда Адлер – Нижневартовск доложил о том, что ему пришлось применить экстренное торможение из-за того, что в 10 метрах перед собой он увидел вышедшего на железнодорожные пути человека. К сожалению, быстро затормозить пассажирский состав не смог.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте, пешеход оказался под колесами поезда и погиб. Как выяснилось позже, это был 18-летний молодой человек. Вероятно, приближающий поезд он не услышал потому, что громко слушал музыку в наушниках, переходя железную дорогу. Проводится проверка.