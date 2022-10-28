Волгоградская область отправила сапоги и зимние спальные мешки для мобилизованных

Мобилизованные получат необходимое. Фото: АВО

Для призванных по частичной мобилизации из Волгоградской области отправили теплое снаряжение. По заявке военнослужащих на средства Фонда поддержки СВО закупили и передали в части теплую экипировку - сапоги, зимние спальные мешки, ветровлагозащитные костюмы и термоковрики. Снаряжение и гуманитарный груз отправили военным 28 октября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Часть содержимого многотонной «посылки» для военных закупили за счет собранных Фондом поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу». Заявку на закупку необходимых вещей в фонд присылают военные. После ее рассматривает наблюдательный совет. Гуманитарный груз для мобилизованных волгоградцев собирали практически во всех районах области.

Напомним, в фонд поддержки СВО жители региона уже перечислили более 440 миллионов рублей. Это и пожертвования бизнесменов, предприятий, и переводы от бюджетников и неравнодушных жителей.