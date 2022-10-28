В Волгограде кадетам устроили экскурсию в ФСБ

Школьникам рассказали о работе и подвигах чекистов. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

Необычный подарок подготовили для учеников 13-й школы Волгограда в преддверии Дня народного единства. Кадетам устроили экскурсию в ФСБ, рассказали об истории ведомства, работе и подвигах чекистов в годы войны, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

- Учащиеся ознакомились с документами, увидели обмундирование, оружие, личные вещи, награды чекистов, фотографии и иные архивные материалы, - рассказали в ведомстве.

Также кадеты пообщались с сотрудниками и ветеранами службы безопасности. У школьников к ним было много вопросов.