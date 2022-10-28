Волгоградцев в ноябре ждут длинные выходные

У волгоградцев на следующей неделе будет три выходных дня Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жителей Волгоградской области, как и всех россиян, ждут длинные выходные дни. Следующая рабочая неделя будет короткой из-за празднования Дня народного единства. Праздник выпадает на 4 ноября – пятницу. Поэтому рабочими днями будут с 31 октября по 3 ноября. Отдыхать волгоградцы будут в течение трех дней – с 4 по 6 ноября.

В начале ноября будет заключительный праздничный период в 2022 году. До конца года дополнительных выходных из-за праздников не будет, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на производственный календарь на портале Государственной думы. Праздничный день 31 декабря выпадает на субботу.