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НовостиОбщество28 октября 2022 12:24

Волгоградцам с 1 ноября могут заблокировать льготный проездной

В центре управления пассажирскими перевозками рассказали, как этого не допустить
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Только летом льготные категории пассажиров могут не предоставлять справки.

Только летом льготные категории пассажиров могут не предоставлять справки.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцам рассказали, как получить льготный проездной на проезд в общественном транспорте. Городской центр управления пассажирскими перевозками напомнил пассажирам, что позаботиться об этом нужно сейчас, или 1 ноября социальный проездной билет «превратится в тыкву». То есть система автоматически заблокирует карту, если в МФЦ не принести справку о доходах.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в городском ЦУПП, для оформления проездного на ноябрь и следующие месяцы в МФЦ льготники должны принести свежую справку о доходах. Из нее будет понятно, имеет ли гражданин право на льготный проезд. В нашем регионе в соответствии с региональным социальным кодексом купить социальный проездной на автобусы, электротранспорт, речные трамвайчики и электрички имеют право граждане, пользующиеся государственной поддержкой, со среднедушевым доходом ниже 1,7 величины прожиточного минимума. Только во время дачного периода с 1 апреля по 31 октября льготники не должны предоставлять справки.