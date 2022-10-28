Волгоградцам с 1 ноября могут заблокировать льготный проездной

Только летом льготные категории пассажиров могут не предоставлять справки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцам рассказали, как получить льготный проездной на проезд в общественном транспорте. Городской центр управления пассажирскими перевозками напомнил пассажирам, что позаботиться об этом нужно сейчас, или 1 ноября социальный проездной билет «превратится в тыкву». То есть система автоматически заблокирует карту, если в МФЦ не принести справку о доходах.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в городском ЦУПП, для оформления проездного на ноябрь и следующие месяцы в МФЦ льготники должны принести свежую справку о доходах. Из нее будет понятно, имеет ли гражданин право на льготный проезд. В нашем регионе в соответствии с региональным социальным кодексом купить социальный проездной на автобусы, электротранспорт, речные трамвайчики и электрички имеют право граждане, пользующиеся государственной поддержкой, со среднедушевым доходом ниже 1,7 величины прожиточного минимума. Только во время дачного периода с 1 апреля по 31 октября льготники не должны предоставлять справки.