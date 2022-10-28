Травить вредителей будут с земли и с воздуха. Фото: ЦЗЛ ВО.

В 2023 году в Волгоградской области от вредителей обработают 7 тысяч гектаров леса. В основном будут ликвидировать хвоегрызущих насекомых. Специалисты Рослесозащиты с представителями лесничеств уже составили обоснования для этих работ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Центре защиты леса.

Специалисты помогли составить реестры лесных участков, где необходимо провести обработки от вредителей, карты-схемы и материалы инвентаризации очагов. Потравят насекомых в девяти лесничествах региона – Арчединском и Быковском, Иловлинском и Калачевском, Михайловском и Нижнечирском, а также в Ольховском, Подтелковском и Старополтавском.

Обработку более 2 тысяч гектаров проведут с земли и около 4900 га – при помощи авиации. Травить будут уничтожителей сосновых лесов пилильщика рыжего и шелкопряда, а также пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового. При этом из-за обширных очагов вредителей в Михайловском и Ольховском лесничествах проведут по две комплексные обработки.