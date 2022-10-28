Житель Волгоградской области выиграл миллион в лотерею по подарочному билету

Фото: Столото. Публикуется с разрешения победителя.

Житель Волгоградской области Алексей Тонких выиграл в лотерею «Русское лото» миллион рублей. При этом за «золотой» билетик мужчина не платил. Он достался ему в подарок, как дополнительный при покупке двух других билетов. Мужчина планирует потратить деньги на семью и считает, что выиграть ему помогла книга по саморазвитию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Столото».

- Книга меня впечатлила, и я позволил себе выиграть! Накануне розыгрыша мысленно сказал себе: «Я тоже стану миллионером!», - рассказал Алексей.

Алексей занимается оптовой торговлей, его жена – организатор спортивных мероприятий. Волгоградец с супругой часто покупают лотерейные билеты, но крупных выигрышей до этого не было. Вот и в этот раз один билет из трех ничего не принес, второй оказался с выигрышем в 150 рублей, а вот подарочный – на миллион. Мужчина своему везению сразу не поверил. Отправил фото билетика жене и сыну, чтобы те перепроверили номер. Но все оказалось верно.