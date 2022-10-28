На юге Волгограда мужчине проломили голову за крики во дворе

Мужчине проломили голову за шум во дворе. Фото: Тимур ХАНОВ.

Ночью 27 октября в Красноармейском районе Волгограда 32-летнему мужчине проломили голову за крики во дворе. Избил волгоградца до полусмерти у своего подъезда 19-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Парня задержали и возбудили на него уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Любителю тишины грозит до 8 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

Той ночью 32-летнего жителя Красноармейского района привезли в больницу с многочисленными травмами головы явно криминального характера. Медики вывали полицейских, те быстро вышли на след 19-летнего волгоградца. Сам он на допросе сообщил, что услышал под окном громкие крики. Сделал несколько замечаний. После вышел во двор и кулаками заставил кричавшего замолчать.