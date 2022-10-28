Волгоградские общественники потребовали отменить в городе концерт сатанистов и «злых рэперов» во время спецоперации

Музыканты и сами называют себя апогеем зла. Фото: официальная страничка исполнителей в vk.com

В Волгограде разразился скандал из-за предстоящего концерта в Речпорту известных в очень узком кругу «злых рэперов», как себя называют сами музыканты. «29 октября пройдет музыкальный концерт апогея зла alexmerser x inqueensition, начало в 19:00», гласили афиши, которые увидели волгоградские общественники. И возмутились, назвав выступающих – сатанистам, а готовящееся выступление – шабашем. Волгоградцы обратились к организаторам с требованием отменить «сатанинский» концерт в городе-герое, тем более что его запланировали во время спецоперации.

«Вы серьёзно хотите, чтоб этот шабаш происходил в нашем городе в то время, как наши военные очищают нашу страну от нечисти? Ребята на фронте спрашивают, как в тылу дела. И что им ответить после таких афиш? Опомнитесь!», - посыпались сообщения в адрес организаторов.

«Это удар в спину тем ребятам, которые в данный момент на фронте защищают наше Отечество, защищают, в первую очередь, от лживых и смертельных западных "ценностей", защищают историческую справедливость, историю и традиции нашей страны. Я недавно вернулся с фронта и бойцы всегда меня спрашивают: Как там в тылу? Просыпается, очищается Россия?» - пишет волгоградский общественник Вадим Филин.

Своего волгоградцы добились, но не до конца. Запланированное мероприятие в баре Речпорта, действительно, отменили. Но совсем от проведения концерта организаторы не отказались.

- Все-таки "злой" рэп нужно исполнять не в клубе, а в undergraund площадке, и мы нашли такую, концерту быть, - сообщили артисты купившей билеты волгоградской молодежи. Место проведения концерта не афишируют.