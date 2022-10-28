В Волгоградской области на лесничего возбудили дело за вырубку 48 вязов на 240 тысяч

Деревья были зелеными и здоровыми. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ущерб в 240 тысяч рублей причинил Октябрьскому району участковый лесничий, которого наняли охранять лес и контролировать состояние деревьев в местном лесничестве. Воспользовавшись служебным положением, 46-летний мужчина спилил 48 здоровых вязов, чтобы потом продать бревна жителям района и присвоить деньги себе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, на мужчину возбудили уголовное дело по статье «незаконная вырубка лесных насаждений, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Сама история произошла еще год назад, в ноябре 2021-го. Рубить деревья он попросил своих знакомых. Общий объем уничтоженного леса – 16,7 кубометров. Все 48 деревьев были живыми и здоровыми.

Сейчас расследование дела продолжается, следователи собирают различные доказательства вины гражданина.