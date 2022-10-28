В Волгограде женщина на иномарке сбила неопознанного пешехода

Личность пострадавшего устанавливается. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 27 октября в Тракторозаводском районе Волгограда женщина на иномарке сбила пешехода. ДТП произошло в начале седьмого напротив дома №1 на улице Дегтярева. Попавший под колеса «Ниссана» мужчина в возрасте около 60-65 лет сейчас в больнице в бессознательном состоянии, полиции требуется помощь в его опознании, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- Приметы пострадавшего в ДТП: мужчина славянской внешности, возраст 60-65 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в куртку серого цвета, черные туфли, спортивные штаны трико, черную футболку, - рассказали в полиции.

По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда попал под колеса автомобиля.