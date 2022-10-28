Двоих без вести пропавших разыскали полицейские в Волгоградской области

Пенсионера и подростка искали три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области полицейские два дня разыскивали сразу двоих пропавших без вести. В Светлоярском районе ушел по грибы не вернулся 62-летний пенсионер, а в Среднеахтубинском районе ушел из дома и пропал 14-летний подросток из хутора Клетский. Поиски завершились успешно, обоих потеряшек нашли. Пенсионер сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии, подросток – в социально-реабилитационном центре.

62-летний мужчина из Светлоярского района утром 26 октября на велосипеде уехал в пойму за грибами. Когда он не вернулся к вечеру, за поиски взялись родные. Но быстро найти пенсионера не удалось, на поиски подняли полицию и волонтеров. Днем 27 октября мужчину в крайне тяжелом состоянии нашли в лесу в четырех километрах от дома.

Нашли накануне и 14-летнего подростка из Клетского, который три дня бродил неподалеку от своего хутора. По словам юного волгоградца, ночевал он все это время в заброшенном сарае. Сейчас с ним работают педагоги-психологи.