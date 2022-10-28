Опубоиковано видео, как волгоградец на «Рено» сбил и протащил по земле сотрудника ДПС

Водитель пытался уехать и задавил гаишника. Фото: кадр с оперативного видео. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Возмутительный случай произошел накануне в Михайловке в Волгоградской области. Местный житель, ехавший за рулем не стоящего на учете «Рено» без прав, наехал на сотрудника ГИБДД и протащил его несколько метров по земле, не желая нести наказание за нарушения ПДД. 60-летнего водителя взяли под арест.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции, «Рено Сандеро» полицейские остановили для проверки документов. Их у 60-летнего мужчины не оказалось: ни водительских прав, ни ПТС. Как оказалось, машина вообще не зарегистрирована. Сотрудник полиции начал оформлять протокол, но водитель вел себя агрессивно, прыгнул за руль и наехал на пытавшегося остановить машину полицейского. А потом несколько метров протащил его по земле.

К счастью, гаишник выжил. Травмы, которое он получил, не угрожают его жизни. А вот водителю грозит дело за применение насилия в отношении представителя власти. Для разбирательства его забрали в отделение, а после арестовали.

- Собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - прокомментировали в главке.