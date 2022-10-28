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Происшествия28 октября 2022 7:50

Спортсмен из Красноярска в командировке в Волгограде заплатил 195 тысяч за проститутку, но нарвался на мошенника

Доверчивый клиент так и не дождался большой любви
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Спортсмен так и не дождался девушку.

Спортсмен так и не дождался девушку.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Будучи в командировке в Волгограде, 25-летний спортсмен-инструктор из Красноярска так хотел большой любви, что без раздумий отдал за интим-услуги 195 тысяч рублей. Вот только парень нарвался на мошенника и остался и без удовлетворения, и без денег. Пришлось идти в полицию, где возбудили уголовное дело по статье мошенничество, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

В дежурной части в Дзержинском районе спортсмен рассказал полицейским, что объявление об интим-услугах нашел в интернете. На звонок ответил мужчина-диспетчер. Чтобы девушку привезли к жаждущему любви мужчине, его попросили оплатить регистрацию, услугу и страховку.

Парень перевел деньги, прекрасно понимая, что может нарваться на мошенника. Но диспетчер перезвонил и сообщил о техническом сбое, просил повторить перевод. Затем еще раз. Когда сумма достигла 195 тысяч рублей, диспетчер перестал отвечать, а девушка так и не появилась.