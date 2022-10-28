В 90% проверенных детсадах Волгоградской области Роспотребнадзор выявил антисанитарию

В волгоградских детсадах блюда из столовых проверяли в лабораториях Фото: Алексей БУЛАТОВ

К неутешительному выводу пришли санитарные врачи региона после проверок детских садов. В большинстве из них – антисанитария. За 9 месяцев 2022 года Роспотребнадзор проверил 233 дошкольных учреждений области. В 90% из них были выявлены различные нарушения санитарного законодательства, чаще всего они касались санитарно-технического состояния помещений и сроков прохождения медицинских осмотров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора Волгоградской области.

Питьевая вода, блюда из столовых, смывы проходили лабораторный контроль. Замерялись параметры микроклимата и освещенности. По итогам проверок в течение девяти месяцев дошкольные учреждения получили 237 протоколов об административных нарушениях. Был назначен 221 штраф, также ведомство вынесло предписания и представления об устранении нарушений.