Мобилизованные волгоградцы на учениях стреляют из танков штатными снарядами

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

В учебном центре минобороны в Волгоградской области мобилизованные граждане проходят танковую подготовку. Военнослужащие на практике изучают устройства и порядок обращения с новейшей техники Вооруженных Сил РФ. Волгоградцы на учениях осваивают танк Т-90А, упор делается на стрельбы штатными снарядами. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Мобилизованные граждане ведут огонь из 125-мм пушки танка с места и в движении по мишеням, которые имитируют боевую технику и живую силу условного врага. Также стрельба ведется из допоружия танков, в том числе, из спаренного пулемета ПКТ.

- Кроме того, призванные военнослужащие тренируются в выполнении нормативов по тактической подготовке, в том числе по загрузке боекомплекта, сборке и разборке оружия и др., - добавили в ЮВО.