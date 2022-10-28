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Политика28 октября 2022 6:15

Мобилизованные волгоградцы на учениях стреляют из танков штатными снарядами

Призванные из запаса граждане осваивают танк Т-90А
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

В учебном центре минобороны в Волгоградской области мобилизованные граждане проходят танковую подготовку. Военнослужащие на практике изучают устройства и порядок обращения с новейшей техники Вооруженных Сил РФ. Волгоградцы на учениях осваивают танк Т-90А, упор делается на стрельбы штатными снарядами. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Мобилизованные граждане ведут огонь из 125-мм пушки танка с места и в движении по мишеням, которые имитируют боевую технику и живую силу условного врага. Также стрельба ведется из допоружия танков, в том числе, из спаренного пулемета ПКТ.

- Кроме того, призванные военнослужащие тренируются в выполнении нормативов по тактической подготовке, в том числе по загрузке боекомплекта, сборке и разборке оружия и др., - добавили в ЮВО.