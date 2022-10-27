Волгоградец хотел купить 64 смартфона и лишился более 2,5 млн рублей

Мужчина поверил сулящему выгоду объявлению на сайте. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В полицию Центрального района пришел неработающий 54-летний волгоградец. Мужчина заявил, что хотел купить крупную партию смартфонов по выгодной цене, которую сулил продавец на сайте объявлений, но в итоге отдал 2,5 миллиона рублей мошеннику, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, - рассказали в ведомстве.

Как выяснили полицейские, 1 октября мужчина увидел рекламу на сайте объявлений. Созвонился с продавцом. Тот обещал хорошую скидку при покупке крупной партии гаджетов. Так что волгоградец решил купить сразу 64 смартфона, но товара так и не дождался.

Теперь продавца-мошенника разыскивают, а волгоградцев просят не перечислять деньги неизвестным, не получив товар. Если не получается провести сделку лично, можно воспользоваться услугами транспортной или почтовой компании и оплатить покупку при получении.